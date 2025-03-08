Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya sağlık müdürlüğü birim yöneticileri katıldı.
Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konuları görüşüldü.
- Gaziantep mutfağı kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Gaziantep mutfağı kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 19 Mart-20 Haziran tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.
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