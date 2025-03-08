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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:12 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:12
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli'nde Evde Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen toplantıya sağlık müdürlüğü birim yöneticileri katıldı.

        Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konuları görüşüldü.

        - Gaziantep mutfağı kursu açılacak

        Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Gaziantep mutfağı kursu açılacak.

        Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

        Kursun 19 Mart-20 Haziran tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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