Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Toplantıda, evde sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, hizmet sunumunda karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, evde sağlık hizmetlerinin kaliteli ve etkin yürütülmesi, sunulan hizmetlerin çeşitliliğinin artırılması, verilen hizmetlerin verimli ve hızlı bir şekilde sunulması konuları görüşüldü.

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