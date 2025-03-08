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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:15 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:15
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        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
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        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Bulut, mesajında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınların hayatın her alanındaki emeğini, fedakarlığını ve başarılarını onurlandırma günü olduğunu belirtti.

        Bu günün yalnızca bir kutlama değil, kadın hakları konusunda farkındalık yaratma, toplumsal eşitlik mücadelesine destek olma ve kadınların hak ettiği değeri görmesi için bir dayanışma günü olduğunu belirten Bulut, "Kadınlarımızın gücü, azmi ve emeğiyle şekillenen bir dünya için, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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