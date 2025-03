Kırklareli TSO Başkanı Ilık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında kadınlarımız ülkenin her açıdan kalkınmasında büyük bir paya sahip olduklarını belirtti.

Kadınlarımızın her alanda ön plana çıktıklarını ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Kendine özgüveni gelmiş, ekonomik özgürlüğe sahip kadınlarımızın sayısı arttıkça gelişmişlik düzeyimiz de o paralelde artacaktır. Toplumsal hayatta önemli roller üstlenen kadınlarımızın hak ettikleri konuma gelmeleri, geleceğe güvenle bakmaları, sevgi ve hoşgörü ile yetiştirdikleri nesillerin mutluluklarının ve başarılarının ilk şartıdır. Bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden biri, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeridir. Toplumsal yaşamın her kademesinde, her zaman önemli roller üstlenen kadınlarımız, üstün fedakarlık duygusu içinde yaptıkları çalışmalarla, ülkemizin her açıdan kalkınmasında büyük bir pay sahibi olmuşlardır.Kadınlarımızın önlerindeki engelleri kaldırdığımız zaman neler yapabildiklerini görüyoruz. Türkiye'nin zenginleşme yolculuğunda kadınlarımıza ihtiyacımız olduğu açıktır."