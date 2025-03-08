Kırklareli'nde Kadın Ritim Grubu konser verdi

Kırklareli'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın Ritim Grubu performanslarını sergiledi.

Kırklareli Belediyesi ve Kent Konseyi'nce Atatürk Kültür Merkezinde "Yaşamda Kadınlarımız" programı düzenlendi.

Programda emekli öğretmen Nurdan Güven tarafından hazırlanan "Kadınlarımız" temalı kara kalem ve yağlı boya resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, kadınların her alanda eşit olması gerektiğini söyledi.

Kadınlara yönelik şiddet olaylarının sona ermesi gerektiğini ifade eden Ertaş, özellikle kadınların siyasette daha etkin rol alması gerektiğini belirtti.

Kırklareli Belediye Başkan Vekili Kürşad Yamaner de, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından Kırklareli Belediyesi Sanat Atölyeleri Kadın Ritim Grubu konser verdi.

Kadınların darbuka gösterisine katılımcılarda zaman zaman alkış yaparak destek verdi.

- Kadınlar başarı hikayelerini anlattı

Programda Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan, Trakya Üniversitesi Çocuk Hastalıkları ve Çocuk Endokrinolojisi Prof. Dr. Filiz Tütüncüler Kökenli, yazar ve antropolog Burcu Aktaş ile tiyatro ve sinema sanatçısı Seher Terzi başarı hikayelerini anlattı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Terzi, tiyatro oyunculuğunun çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Eğitim hayatının ardından tiyatro ve sinema sanatçısı olmayı başardığını ifade eden Terzi, "Özellikle setlerde fırsat eşitsizliği çok yüksek. Kadın olmak eşit olmamak gibi bir şey. Bu sadece Türkiye'de böyle değil bütün dünyada böyle." dedi.

Terzi, tüm kadınların hayallerinin peşinden gitmesini önerdi.