Kırklareli'nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı

Yangına müdahale etmeye çalışan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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