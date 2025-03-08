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        Kırklareli'nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı

        Kırklareli'nde yanan otomobil nedeniyle 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 21:48 Güncelleme: 08.03.2025 - 21:56
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        Kırklareli'nde yanan otomobilden 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı
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        Kırklareli'nde yanan otomobil nedeniyle 2 araç zarar gördü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Karakaş Mahallesi Nüzhediye Sokağı'nda park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki iki otomobile sıçradı, araçlar zarar gördü.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangına müdahale etmeye çalışan bir otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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