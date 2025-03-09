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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar'da ziyarete açıldı

        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Pınarhisar ilçesinde ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:30
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        Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar'da ziyarete açıldı
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        Çanakkale Savaşlarından kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Pınarhisar ilçesinde ziyarete açıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, ilçe meydanında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Ziyaretçiler, kurulan müzede savaş dönemine ait materyal ve objeler ile videoları yakından inceledi.

        Galeri
        Galeri

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