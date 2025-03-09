Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Pınarhisar'da ziyarete açıldı

Ziyaretçiler, kurulan müzede savaş dönemine ait materyal ve objeler ile videoları yakından inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla yola çıkan mobil müze, ilçe meydanında kapılarını ziyaretçilerine açtı.

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