Vize'de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor

Akdemir, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla öğrencilerin bilgilerinin her zaman taze tutulduğunu belirtti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akdemir, çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.

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