Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Turan, Kofçaz Kaymakamlığınca düzenlen iftar programına katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu söyledi.

Ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, Belediye Başkanı Levent Şenol, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- "İftar Sofraları" kurulmaya devam ediyor

Kırklareli Belediyesince "İftar Sofraları" Programları devam ediyor.

Belediye Başkanı Derya Bulut, Doğu Mahallesi'nde düzenlenen programda, paylaşılan ekmek, edilen dualar ve gönülden sohbetlerle iftar sofralarının bereketlendiğini söyledi.

Bu tür programların mahallelerde dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade eden Bulut, ramazan ayının birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde geçmesini temenni etti.

Konuşmanın ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.