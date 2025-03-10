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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:35 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:35
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        Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Kofçaz ilçesinde 3 farklı bölgede 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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