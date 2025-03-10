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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 11:53 Güncelleme: 10.03.2025 - 11:53
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, şehit ailelerini ziyaret etti.

        Çanakcıoğlu, şehit ailelerinin isteklerini dinledi.

        Şehit ailelerinin Türk milletine bırakılan en önemli emanetlerden olduğunu ifade eden Çanakcıoğlu, her fırsatta şehit ailelerini ziyaret ettiğini belirtti.

        Çanakcıoğlu, şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

        - Milletvekili Sarıçam, öğrencilerle sahur yaptı

        AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, üniversite öğrencileriyle sahur yaptı.

        Sarıçam, Lüleburgaz İlçe Başkanı Abdussamet Kayalı ve parti teşkilatıyla, Lüleburgaz Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencileri ziyaret etti.

        Öğrencilerle bir süre sohbet edip isteklerini dinleyen Sarıçam, ramazanın huzur ve bereketini birlikte yaşamak için sahurda aynı sofrayı paylaştıklarını belirtti.

        Kendilerini misafir eden öğrencilere teşekkür eden Sarıçam, ramazanın bereketinin artarak devam etmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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