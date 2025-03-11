Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.
Vali Turan eşi Nihal Turan ile Lüleburgaz Kaymakamlığınca düzenlen iftar programına katıldı.
Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.
Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
- Vali Turan incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde incelemede bulundu.
Turan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten brifing aldı.
Ardından birimleri gezen Turan, personelle sohbet etti.
- "İftar Sofraları" kurulmaya devam ediyor
Kırklareli Belediyesince "İftar Sofraları" programları devam ediyor.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Akalar Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, ramazan ayını tebrik etti.
İftarın ardından gölge oyunları sahnelendi.
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