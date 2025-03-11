Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, ramazan ayını tebrik etti.

Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

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