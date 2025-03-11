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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 08:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 08:36
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Vali Turan eşi Nihal Turan ile Lüleburgaz Kaymakamlığınca düzenlen iftar programına katıldı.

        Şehit aileleri ve gazilerle sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

        Ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

        - Vali Turan incelemede bulundu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Göç İdaresi Müdürlüğünde incelemede bulundu.

        Turan, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş'ten brifing aldı.

        Ardından birimleri gezen Turan, personelle sohbet etti.

        - "İftar Sofraları" kurulmaya devam ediyor

        Kırklareli Belediyesince "İftar Sofraları" programları devam ediyor.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, Akalar Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, ramazan ayını tebrik etti.

        İftarın ardından gölge oyunları sahnelendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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