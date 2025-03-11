Vize Kaymakamı Kemal Balaban, aile ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Hasbuğa köyünde gazi Ramadan Karaman'ı ziyaret etti.

Bir süre Ramadan ile sohbet eden Balaban, ailenin isteklerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini ifade eden Balaban, aile ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Balaban, şehit ve gazi ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

- TOKİ iş yerleri satışa çıkıyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, TOKİ 1. Etap Projesi kapsamında inşa edilen iş yerlerinin satışa çıkarılacağını belirtti.

Talay, yaptığı yazılı açıklamada, açık arttırma ile satılacak iş yerleri için 1 milyon 344 bin 615 lira muhammen bedel gösterildiğini kaydetti.

İhalenin 18 Mart'ta internet üzerinden gerçekleştirileceğini aktaran Talay, şartnameye göre başvuruların ihale tarihinden bir gün önce sona ereceğini bildirdi.