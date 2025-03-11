Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi

Vatandaştan gelen taleplerle yakından ilgilendiklerini belirten Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

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