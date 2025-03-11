Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi
Kırklareli Valisi Uğur Turan, toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.
Turan, Atatürk Toplantı Salonu'ndaki toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.
Vatandaştan gelen taleplerle yakından ilgilendiklerini belirten Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.
Turan, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.
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