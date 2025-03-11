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        Vali Turan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı:

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:59 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:59
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        Vali Turan'dan İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajı:
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Turan, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin inancı ve vicdanının ortak sesi, yenilmez azminin destanı olduğunu belirtti.

        Kurtuluş mücadelesinin en buhranlı dönemlerinde bile "korkma" diye başlayan İstiklal Marşı'nın, ordunun ve Türk milletinin umut meşalesi olduğunu ifade eden Turan, şunları kaydetti:

        "Anadolu'nun işgal altında bulunduğu dönemde ve çok zor koşullar altında kaleme alınan milli marşımız, ecdadımızdan bize miras mukaddes vatan topraklarında, dün olduğu gibi bugün de kalplerimizi ve ruhlarımızı birleştirerek yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, eşsiz vatanımızın semalarında ilelebet yankılanacak, ebediyete kadar moral ve güç kaynağımız olacaktır.

        Bizler bu şanlı ecdadın torunları, bu yüce milletin fertleri olarak cennet vatanımızın her karış toprağında, ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaya ve İstiklal Marşımızı dünyanın dört bir tarafında ortak duygu ve coşkularla okumaya son nefesimize kadar devam etme azim ve kararlılığındayız."

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