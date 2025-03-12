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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu'yu makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 12.03.2025 - 09:27
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Jandarma İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu'yu makamında kabul etti.

        Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Kavukcu'ya bilgi verdi.

        Ardından Turan ve Kavukcu bir süre sohbet etti.

        - Belediye Başkanı Bulut, ziyarette bulundu

        Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, hastanede tedavi gören Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'ı ziyaret etti.

        Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, Savaş ile bir süre sohbet etti.

        Geçmiş olsun dileğinde bulunan Bulut, ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

        - Belediye meclis üyeleri iftar programında bir araya geldi

        Kırklareli Belediye meclis üyeleri iftar programında buluştu.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, bir restoranda düzenlenen programda ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi.

        Meclis üyelerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Bulut, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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