Kırklareli'nden kısa kısa
Pehlivanköy ilçesinde öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.
Pehlivanköy ilçesinde öğrencilere gıda güvenliği eğitimi verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Halk Eğitim Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere, gıda güvenliği, gıda hijyeninin önemi ve gıda israfının önlenmesi konularında bilgi verildi.
- Kavaklı'da refüj yenileme çalışmaları sürüyor
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde refüj yenileme ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor.
Belediye Başkanı Ufuk İn, ekiplerin çalışmalarını inceleyip bilgi aldı.
Aydınlatma ve refüj yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten İn, çalışmalarla yolların daha kullanışlı ve güvenilir hale geleceğini kaydetti.
- Görsel sanatlar kursu açılacak
Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce görsel sanatlar kursu açılacak.
Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.
Kursun 18 Mart-20 Haziran tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.
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