Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Aydınlatma ve refüj yenileme çalışmalarının devam ettiğini belirten İn, çalışmalarla yolların daha kullanışlı ve güvenilir hale geleceğini kaydetti.

Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde refüj yenileme ve aydınlatma çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Halk Eğitim Merkezinde öğrencilerle bir araya geldi.

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