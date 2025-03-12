Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesinde incelemede bulundu.
Okul binasını gezen Turan, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'dan bilgi aldı.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Turan, istekleri dinledi.
Derslikleri de gezen Turan, öğrencilerle sohbet etti.
Turan, okul bahçesinde zeytin fidanı toprakla buluşturdu.
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