Demirköy Kaymakamı Ertuğrul Bayram, muhtarlarla iftar programında buluştu.

Bayram, bir restoranda düzenlen programda, muhtarların önemli görev ve sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Muhtarların vatandaşlar ile devlet arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Bayram, muhtarların vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında her zaman öncü rol oynadığını kaydetti.

Programda Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ile İğneada Belediye Başkanı Altuğ Erdem de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

- Vize Kaymakamı Balaban'dan ziyaret

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, şehit aileleri ve gazilere ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Müsellim köyünde yaşayan gazi Ali İnanç'ı evinde ziyaret etti. Balaban, bir süre sohbet ettiği gazinin isteklerini dinledi.

İnanç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Balaban ise devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

- Belediye Başkanı Talay, çalışmaları inceledi

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Talay, fen işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaları takip etti.

İlçede altyapıdan kent süslemelerine kadar birçok alanda ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Talay, ilçenin çehresini değiştirdiklerini kaydetti.