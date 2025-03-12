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        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları

        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:50
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        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları
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        Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Özefsun, mesajında İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin hatırasını içeren benzeri olmayan eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

        12 Mart 1921 tarihinde devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olarak İstiklal Marşı'nın kabul edildiğini anımsatan Özefsun, mesajında şunları kaydetti:

        "Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu eşsiz eser, vatan sevgisini, bağımsızlık ruhunu ve milletimizin sarsılmaz iradesini en güçlü şekilde yansıtmaktadır. İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, milletimizin kurtuluş mücadelesindeki kararlılığının, azminin ve imanının mısralara dökülmüş halidir. Mehmet Akif, bu eseri kaleme alırken milletin duygularına tercüman olmayı amaçlamıştır.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Gelecek nesillerimizin de bu ruh ve şuurla yetişmesi için eğitim camiası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

        - Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık

        Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ilık mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti.

        Milli şairin milletin içindeki o ulvi ve büyük duygulara tercüman olduğunu ifade eden Ilık, İstiklal Marşı'nın her mısrasında vatanın ve bağımsızlık tutkusunun, birlik ruhunun ve kahramanlık destanının yansıdığını vurguladı.

        Türk milletinin, milli birlik ve beraberliği, demokrasi ve bağımsızlığı her zaman en kadim emanet bilerek her türlü dış tehdit karşısında el ele verdiğini aktaran Ilık, mesajında şunları kaydetti:

        "Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın' cümlesi, savaş şartlarının ne kadar ağır olduğunu bizlere en derinden hissettirmektedir. Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy halk ile iç içe mütevazı yaşamı, duruşu, cesareti ve aydın kişiliği ile örnek bir şahsiyettir. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşımız bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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