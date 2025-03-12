Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü mesajları

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özefsun, mesajında İstiklal Marşı'nın milli mücadelenin hatırasını içeren benzeri olmayan eşsiz bir eser olduğunu belirtti.

12 Mart 1921 tarihinde devletin ve milletin bağımsızlığının sembolü olarak İstiklal Marşı'nın kabul edildiğini anımsatan Özefsun, mesajında şunları kaydetti:

"Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan bu eşsiz eser, vatan sevgisini, bağımsızlık ruhunu ve milletimizin sarsılmaz iradesini en güçlü şekilde yansıtmaktadır. İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, milletimizin kurtuluş mücadelesindeki kararlılığının, azminin ve imanının mısralara dökülmüş halidir. Mehmet Akif, bu eseri kaleme alırken milletin duygularına tercüman olmayı amaçlamıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz. Gelecek nesillerimizin de bu ruh ve şuurla yetişmesi için eğitim camiası olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz."

- Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık mesajında, Mehmet Akif Ersoy'un vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın milli mücadele ruhunu, Türk Milleti'nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıttığını belirtti.

Milli şairin milletin içindeki o ulvi ve büyük duygulara tercüman olduğunu ifade eden Ilık, İstiklal Marşı'nın her mısrasında vatanın ve bağımsızlık tutkusunun, birlik ruhunun ve kahramanlık destanının yansıdığını vurguladı.

Türk milletinin, milli birlik ve beraberliği, demokrasi ve bağımsızlığı her zaman en kadim emanet bilerek her türlü dış tehdit karşısında el ele verdiğini aktaran Ilık, mesajında şunları kaydetti: