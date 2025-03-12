Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        "Sözlük TV" spikeri öğrenciler, izleyicilerine kelimelerin anlamlarını aktarıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenciler, günlük yaşamda sıkça yanlış yerde kullanılan kelimeleri doğru anlamlarıyla anlatmak için "Sözlük TV" projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sözlük TV" spikeri öğrenciler, izleyicilerine kelimelerin anlamlarını aktarıyor
        ABONE OL

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Cumhuriyet Ortaokulu'nda öğrenciler, günlük yaşamda sıkça yanlış yerde kullanılan kelimeleri doğru anlamlarıyla anlatmak için "Sözlük TV" projesini hayata geçirdi.

        Türkçe öğretmenleri Harzem Gençoğlu ve Fatma Turhan Özşahin, günlük yaşamda bazı kelimelerin anlamından farklı ve yanlış yerde kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma yapmaya karar verdi.

        Öğretmenler ile 15 öğrenci, Türkçe kelimelerin doğru anlamlarıyla kullanılması amacıyla "Sözlük TV" projesini hayata geçirdi.

        Öğrenciler, öğretmenleri tarafından belirlenen kelimelerin anlamlarını Türk Dil Kurumu yayınlarından öğrenip kamera karşısında anlatıyor.

        Çekilen videolar, YouTube'da "Sözlük TV" kanalında yayınlanıyor.

        - "Öğrenciler kendilerini daha farklı ifade etmeye başladı"

        Okulun müdürü Gönül Canan, AA muhabirine, öğrencilerinin günlük hayatta daha fazla kelimeyle cümle kurup kendilerini ifade etmeleri ve sözcük dağarcıklarını zenginleştirmeleri amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Canan, Türkçe'de 600 binden fazla kelime olduğunu, proje kapsamında çok sayıda kelimeye Sözlük TV'de yer vermeyi planladıklarını ifade etti.

        Öğrencilerinin proje sonrası farklı kelimelerle kendilerini ifade ettiklerini görmekten çok mutlu olduğunu dile getiren Canan, şunları kaydetti:

        "Projeye başlamadan öncesiyle şimdiyi kıyaslarsak çocuklar artık kelimeleri daha çok fark etmeye başladılar. Artık bir şey dinlerken, yarışmaya katılırken, eser okurken ya da konuşurken kelimelerini daha seçerek kullandıklarını, artık daha çok araştırmaya odaklandıklarını fark ediyoruz. Bu da mutluluk verici.

        Haftada 20 kelimeden yola çıkarsak yıl sonuna geldiğimizde '1000 kelimeyi geçeriz' diye düşünüyoruz. Bu tabii sürekliliği olacak bir proje ve her yıl katlanarak devam edecek, dev bir dijital sözlüğe dönüşecek inşallah. Şu an okulumuzun YouTube kanalı üzerinde bir video listesi olarak devam ediyor. İlerleyen aşamalarda müstakil web sitesine dönüştürmeyi hedefliyoruz."

        - Öğrenciler de memnun

        Öğrencilerden Egemen Nalbant da hazırladıkları videolarla insanlara bilmedikleri kelimenin anlamlarını öğrettiklerini söyledi.

        Projenin kendisine de katkı sağladığını anlatan Nalbant, hazırladıkları videoları birçok kişinin izlediğini kaydetti.

        Öğrencilerden Hilal Avcı da proje sayesinde anlamanı bilmediği birçok kelime öğrendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Grönland halkı sandıkta Trump'a "Hayır" dedi
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Cinayetin nedeni: Çamurlu ayakkabılar!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        Arsenal, Osimhen için devrede!
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        AB, ABD'ye misilleme hazırlığında
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        4 çocuk annesine 13 kurşun! Katil aranıyor!
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        Dövülerek katledilen Fatma'yı kadınlar omuzladı!
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        SGK’dan prim fazlası nasıl alınır?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Uyanıyor ama tekrar uyuyamıyor musunuz?
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Marmara ve Ege için lodos uyarısı
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!
        Filtrelenmiş hayatların psikolojik etkileri!

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü m...
        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü m...
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli Valisi Turan, incelemede bulundu
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 40 kişi yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 11'i hükümlü 40 kişi yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa