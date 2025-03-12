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        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:58
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        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Tarih öğretmeni Fadime Bayram, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile Türk milletinin yeniden bir uyanış yaşamasını sağladığını belirtti.

        Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan eşsiz şiirin Türk milletinin sarsılmaz iradesini güçlü şekilde yansıttığını ifade eden Bayram, İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın sembolü olduğunu vurguladı.

        Törende, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve İstiklal Marşı'nın kabul ediliş sürecini anlatan video gösterimi yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ortaokullar arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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