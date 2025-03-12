Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden çıkan eşsiz şiirin Türk milletinin sarsılmaz iradesini güçlü şekilde yansıttığını ifade eden Bayram, İstiklal Marşı'nın bağımsızlığın sembolü olduğunu vurguladı.

Tarih öğretmeni Fadime Bayram, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı ile Türk milletinin yeniden bir uyanış yaşamasını sağladığını belirtti.

Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kırklareli'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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