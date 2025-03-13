Kırklareli Valisi Turan, "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, Vize ilçesinde kaymakam Kemal Balaban, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile iki aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, uzun yıl evliliklerin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.