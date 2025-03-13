Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, ramazan ayını tebrik etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlanacağı belirtildi.

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