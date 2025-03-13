Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde "Kızılcıkdere Bağları İyi Olacak Projesi" çalışmaları sürüyor.
Kırklareli'nde "Kızılcıkdere Bağları İyi Olacak Projesi" çalışmaları sürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, proje kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlanacağı belirtildi.
Açıklamada, projeden yararlanmak isteyen üreticilerin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerektiği ifade edildi.
- "İftar Sofraları" kurulmaya devam ediyor
Kırklareli Belediyesince "İftar Sofraları" programları devam ediyor.
Belediye Başkanı Derya Bulut, Yayla Mahallesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, ramazan ayını tebrik etti.
İftarın ardından gölge oyunları sahnelendi.
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