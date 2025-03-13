Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde sağlık çalışanları her gün kilometrelerce yol katederek, köylerdeki yaşlı, yatalak, kronik rahatsızlığı olan ve ameliyatlı hastalara sağlık hizmeti götürüyor.

Kırklareli'nin Babaeski Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde görevli doktor, 4 hemşire ile 1 şoför, Pehlivanköy ve Babaeski ilçelerinin 49 köyündeki yaklaşık 350 hastaya sağlık hizmeti veriyor.

AA ekibi 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktor Sevcan Çakır, hemşire Tuğçe Bozkurt Kalkan ile Tülay Demet Ünal'ın bir gününü görüntüledi.

Sağlık çalışanları oluşturdukları plan çerçevesinde hazırlıklarını yaptıktan sonra araçlarıyla yola çıkıyor.

Kilometrelerce yol giderek köylerdeki hastalarına ulaşan ekip, hastalarına en iyi şekilde sağlık hizmeti sunabilmek için gayret gösteriyor.

Doktor Sevcan Çakır, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır Evde Sağlık Hizmetleri Biriminde sorumlu hekim olarak görev yaptığını söyledi.

Yaklaşık 350 hastaya hizmet sunduklarını belirten Çakır, mesailerinin büyük bir bölümünün hastalara ulaşabilme umuduyla yollarda geçtiğini ifade etti.

Ulaşım nedeniyle zorlandıklarını ifade eden Çakır, "Hastayla ilk başta tanıştığımızdan itibaren bütün hastalıklarına hakim oluyoruz. Zamanla o ilişkimiz geliştikçe birbirimizi tanımaya başlıyoruz. Kısacası arkadaş gibi oluyoruz. Onun bütün hastalıklarını takip ederek, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

- "Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı oluyoruz"

Hemşire Tülay Demet Ünal ise yaklaşık 20 yıldır sağlık sektöründe görevli olduğunu belirterek, 10 yıldır da köylerdeki hastalarına şifa olabilmek için çalıştığını kaydetti.

Özellikle yaşlı ve yatağa bağımlı hastaların kendilerini gördüğünde çok mutlu olduklarını dile getiren Ünal, görevini severek yaptığını anlattı.

Her hastanın ayrı bir hikayesinin bulunduğunu dile getiren Ünal, şöyle devam etti:

"Onlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hatta öyle bir an oluyor ki sanki o evlerde bir sağlıkçıdan çok onların çocukları gibi hissediyoruz kendimizi. Hasta yakınlarımız bunu hissettiriyor. Onların elini tuttuğumuz zaman gözlerindeki bize olan sevgiyi görüyoruz. Biz de çok mutlu oluyoruz. Elimizden geldiğince hastalarımıza yardımcı oluyoruz. Kadın olmaktan gurur duyuyorum."

Hemşire Tuğçe Bozkurt Kalkan da bir kişiye yardım ettiklerinde kendilerini huzurlu ve mutlu hissettiklerini belirtti.

Yakın çevresindeki doktor ve hemşirelerin hikayelerinden etkilenerek hemşire olmaya karar verdiğini ifade eden Bozkır, görevine başladığı gününden bu yana hastalara şifa olmaya çalıştığını kaydetti.

Köy köy dolaşarak hastalara ulaştıklarını vurgulayan Kalkan, "Bu gittiğimiz hastaların evlerinden hastaneye gelme durumları gerçekten zor, o yüzden onlar için büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum." dedi.

Pehlivanköy ilçesinin Yeşilova köyünde 79 yaşındaki yatağa bağımlı Hafize Ertürk ise kendisine hizmet sunan sağlık ekiplerini gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Uzun süre ekipte görevli hemşire Ünal'ın eline sarılan Ertürk, bir süre gözyaşı döktü. Ardından hastanın sağlık kontrolünü yapan ekip, diğer hastalara ulaşmak için yola koyuldu.

- "Her anımızda yanımızdalar"

Hasta yakını Sevilay Çakar da evde sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır ekiplerin evlerine gelerek her koşulda annesinin yanında olduklarını anlatan Çakar, "Annem memnun, biz memnunuz. Her anımızda yanımızdalar. Annem duygulanıyor, annemle çok güzel ilgileniyorlar. Annem seviniyor, onları çok seviyor, biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.