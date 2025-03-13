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        Kırklareli Valisi Turan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:47
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        Kırklareli Valisi Turan'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Turan, mesajında temel haklardan olan sağlıklı yaşam hakkının, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olduğunu belirtti.

        Sağlığın insan için en önemli ve en büyük zenginlik olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

        "İnsan sağlığının korunması ve bireylerin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması tüm insanlığın ortak hedeflerinden biridir. Devletimiz, tüm vatandaşlarımızın hayatını sürdürme, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkını her zaman korumuş, desteklemiş ve gerekli çalışmaları yapmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik ve destekleri ile sağlık alanında Ülkemizde büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden devletimizin izlediği politikalar sayesinde son yıllarda sağlık alanında Ülkemizde ve İlimizde çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi hızla yükselmiştir."

        Turan, Kırklareli'nde sağlık alanında yaşanan gelişmelerle sağlık kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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