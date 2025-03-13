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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:58
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        Kırklareli'nden kısa kısa
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        Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

        Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde parke taşı dizim çalışmasında bulunuyor.

        Belediye Başkanı İhsan Talay da ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Her bir cadde ve sokağı yenilemeye devam ettiklerini ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

        - Mezarlıkta temizlik çalışması

        Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik yaptı.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

        Ramazan bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesini istediklerini aktaran Özalp, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlanacağını kaydetti.

        - Elektrik kesintisi

        Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

        TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karadere, Çağlayık, Geçitağzı köyleri ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat ve Kofçaz ilçesine bağlı Kule köylerine 14 Mart Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

        Söz konusu kesintiler, Karadere köyünde 09.00-18.00, Hamitabat köyünde 09.00-17.00, Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köylerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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