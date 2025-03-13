Pınarhisar ilçesinde yol yapım çalışmaları sürüyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde parke taşı dizim çalışmasında bulunuyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay da ekiplerin çalışmalarını takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Her bir cadde ve sokağı yenilemeye devam ettiklerini ifade eden Talay, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

- Mezarlıkta temizlik çalışması

Vize Belediyesi, ilçe mezarlığında temizlik yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, belediye ekiplerinin ilçe mezarlığında ot biçme ve temizlik çalışmasında bulunduğunu belirtti.

Ramazan bayramında vatandaşların kabir ziyaretlerini daha kolay şartlarda gerçekleştirmesini istediklerini aktaran Özalp, mezarlık ve çevresinin haşerelere karşı da ilaçlanacağını kaydetti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 5 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Karadere, Çağlayık, Geçitağzı köyleri ile Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat ve Kofçaz ilçesine bağlı Kule köylerine 14 Mart Cuma bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karadere köyünde 09.00-18.00, Hamitabat köyünde 09.00-17.00, Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köylerinde ise 09.00-13.00 saatlerinde uygulanacak.