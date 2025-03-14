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        Kırklareli Valisi Turan, tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:20
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        Kırklareli Valisi Turan, tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti.

        Turan, ilk olarak Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Akalar Mahallesi muhtarı Orkun Savaş'ı ziyaret edip, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'ten bilgi aldı.

        Ardından diğer hastaları da ziyaret eden Turan, hasta ve hasta yakınları ile sohbet etti.

        Tüm hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Turan, gece gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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