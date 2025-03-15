Kırklareli'nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı

Toplantıya vali yardımcıları Hasan Tanrıseven, Yusuf Güler ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu ve hayvanların sahiplendirilmesi hususlarının değerlendirildiğini ifade eden Turan, durum analizleri yapılarak özellikle mevcut hayvan bakım evlerinin kapasitelerinin arttırılması, doğal yaşam alanlarının oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

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