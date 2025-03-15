Trakya'da geçen ay 3 bin 749 konut satıldı
Trakya'da şubat ayında 3 bin 749 konut satışı gerçekleştirildi.
Trakya'da şubat ayında 3 bin 749 konut satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 112 milyon 818 konut satıldı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ olurken, söz konusu kentte 2 bin 714 konut el değiştirdi.
Edirne'de 547, Kırklareli'nde ise 488 konut satışı gerçekleşti.
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