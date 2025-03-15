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        Trakya'da geçen ay 3 bin 749 konut satıldı

        Trakya'da şubat ayında 3 bin 749 konut satışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 10:49 Güncelleme: 15.03.2025 - 10:49
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        Trakya'da geçen ay 3 bin 749 konut satıldı
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        Trakya'da şubat ayında 3 bin 749 konut satışı gerçekleştirildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye genelinde geçen ay 112 milyon 818 konut satıldı.

        Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ olurken, söz konusu kentte 2 bin 714 konut el değiştirdi.

        Edirne'de 547, Kırklareli'nde ise 488 konut satışı gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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