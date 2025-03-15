Kırklareli Valisi Uğur Turan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel ile Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Binbaşı Ziya Can Gürsoy'u makamında kabul etti.

Vali Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kent hakkında Tezel ile Gürsoy'a bilgi verdi.

Çalışmalarında Tezel ve Gürsoy'a başarılar dileğinde bulunan Turan, Kırklareli'nin Karadeniz'e sahili bulunduğunu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

- Ordulular Derneği üyeleri bir araya geldi

Kırklareli'nde Ordulular Derneği üyeleri iftarda bir araya geldi.

Dernek Başkanı Metin Cıbır, bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, ramazanın manevi havasını birlikte teneffüs etmenin mutluluğunu yaşandığını belirtti.

Dernek olarak üyeleri bir araya getirdiklerini ifade eden Cıbır, örf, adet, aile, kültür ve maneviyat duygularını yaşattıklarını söyledi.

İslam aleminin ramazanını tebrik eden Cıbır, "Doğduğumuz yer Ordu olsa da, doyduğumuz yer burası. Burayı seviyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun istiyoruz. Biz diyoruz ki 'Bu horonu el ele, hep beraber oynayalım.' Amacımız, gayemiz Allah rızası ve insan sevgisidir. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.