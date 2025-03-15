Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.
Esnaflarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.
Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini anlattı.
Turan, bir kahvehanede de vatandaşlarla bir araya geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.