Kırklareli Valisi Turan, Lüleburgaz'da ziyaretlerde bulundu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaflarla sohbet eden Turan, istekleri de dinledi.

Her fırsatta ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Turan, kendilerine iletilen sorunları çözüme kavuşturmak için gayret gösterdiklerini anlattı.

Turan, bir kahvehanede de vatandaşlarla bir araya geldi.