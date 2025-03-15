Kırklareli'nde metruk evde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Lüleburgaz ilçesinde metruk evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündoğu Mahallesi Keskinkaya Sokak'ta, metruk evde yangın çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.
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