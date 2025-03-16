Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün takip etti.

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