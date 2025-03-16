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        Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı

        Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:58 Güncelleme: 16.03.2025 - 12:10
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        Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı
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        Kırklareli'nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı.

        Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu ve Spor Şube Müdürü Mustafa Alper Aygün takip etti.

        Turnuvada yıldızlar kategorisinde 9, küçükler kategorisinde 3, minikler kategorisinde ise 6 sporcu dereceye girdi.

        Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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