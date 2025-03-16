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        Kırklareli'nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor

        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde teravih namazı için camiye gelen çocukların ayakkabılarına hayırseverlerin desteğiyle din görevlilerince gofret ve harçlık bırakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:01
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        Kırklareli'nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor
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        ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde teravih namazı için camiye gelen çocukların ayakkabılarına hayırseverlerin desteğiyle din görevlilerince gofret ve harçlık bırakılıyor.

        Kırklareli'nde çocukların camiye ilgisini arttırmak amacıyla İl Müftülüğünce "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel Projesi" hazırlandı.

        Proje kapsamında kent merkezinde 26 camide teravih namazını kılan çocuklara sürpriz yapılıyor.

        Bu kapsamda din görevlilerince camiye gelen çocukların ayakkabılarına gofret ile harçlık konuluyor.

        Namazın ardından ayakkabısının içinde harçlık ve gofret olduğunu fark eden çocuklar mutlu oluyor.

        - "Amacımız evlatlarımıza, yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmak"

        İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, ramazan ayında camilerde bayram coşkusu yaşandığını söyledi.

        Kentteki camilerin ramazan ayında cıvıl cıvıl olduğunu belirten Eviş, camiye gelen çocukların heyecanlanması için bir çalışma yapmak istediklerini anlattı.

        Çocukların ayakkabılarına gofret ile harçlık bıraktıklarını ifade eden Eviş, "Onlara da bir sürpriz oldu. Amacımız evlatlarımıza, yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmak. Ramazanın heyecanını, teravihin o atmosferini, eski ramazanları yavrularımıza, çocuklarımıza bir nebze olsun tattırabilmek." diye konuştu.

        Projeye destek olan hayırseverlere teşekkür eden Eviş, bu tür çalışmalarla camilerde artık daha fazla çocuk sesinin yankılanacağını kaydetti.

        Camilerde gençleri ve çocukları görmekten büyük bir haz aldıklarını vurgulayan Eviş, şunları söyledi:

        "Bu tür etkinliklerimiz, bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Çocuklar önce bir şaşırdı, baktılar harçlık ve çikolata var heyecanlandılar. O çocuklar bunu bir daha unutmazlar. 50 sene de 100 sene de geçse bunu çocuklarına torunlarınıza anlatacaklar bu güzel faaliyeti. Biz çok memnun olduk."

        - "Hiç kendimi böyle mutlu hissetmemiştim"

        Çocuklardan Ediz Atayazıcı ise ayakkabısında gofret ve harçlık gördüğünde çok mutlu olduğu dile getirdi.

        Böyle bir şeyi beklemediğini ifade eden Atayazı, bu tür sürprizlerle karşılaşmanın güzel olduğunu belirtti.

        Ahmet Nurettin Nişikli de ayakkabısını eline alınca çok şaşırdığını söyledi.

        Bundan sonra camiye daha heyecanlı geleceğini ifade eden Nişikli, tüm çocukları camiye davet etti.

        Yavuz Çırak da uygulamanın devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

        Namaz kılmak için sürekli dedesi ve arkadaşlarıyla camiye geldiğini anlatan Çırak, "Çok şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum aslında. İlk gördüğümde mutlu oldum. Kendimi hiç böyle mutlu hissetmemiştim." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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