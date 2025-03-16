Kırklareli'nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor

ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nde teravih namazı için camiye gelen çocukların ayakkabılarına hayırseverlerin desteğiyle din görevlilerince gofret ve harçlık bırakılıyor.

Kırklareli'nde çocukların camiye ilgisini arttırmak amacıyla İl Müftülüğünce "Camiler Çocuk Sesleriyle Güzel Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında kent merkezinde 26 camide teravih namazını kılan çocuklara sürpriz yapılıyor.

Bu kapsamda din görevlilerince camiye gelen çocukların ayakkabılarına gofret ile harçlık konuluyor.

Namazın ardından ayakkabısının içinde harçlık ve gofret olduğunu fark eden çocuklar mutlu oluyor.

- "Amacımız evlatlarımıza, yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmak"

İl Müftüsü Yusuf Eviş, AA muhabirine, ramazan ayında camilerde bayram coşkusu yaşandığını söyledi.

Kentteki camilerin ramazan ayında cıvıl cıvıl olduğunu belirten Eviş, camiye gelen çocukların heyecanlanması için bir çalışma yapmak istediklerini anlattı.

Çocukların ayakkabılarına gofret ile harçlık bıraktıklarını ifade eden Eviş, "Onlara da bir sürpriz oldu. Amacımız evlatlarımıza, yavrularımıza cami alışkanlığı kazandırmak. Ramazanın heyecanını, teravihin o atmosferini, eski ramazanları yavrularımıza, çocuklarımıza bir nebze olsun tattırabilmek." diye konuştu.

Projeye destek olan hayırseverlere teşekkür eden Eviş, bu tür çalışmalarla camilerde artık daha fazla çocuk sesinin yankılanacağını kaydetti.

Camilerde gençleri ve çocukları görmekten büyük bir haz aldıklarını vurgulayan Eviş, şunları söyledi:

"Bu tür etkinliklerimiz, bu tür faaliyetlerimiz devam edecek. Hizmetlerimiz artarak devam edecek. Çocuklar önce bir şaşırdı, baktılar harçlık ve çikolata var heyecanlandılar. O çocuklar bunu bir daha unutmazlar. 50 sene de 100 sene de geçse bunu çocuklarına torunlarınıza anlatacaklar bu güzel faaliyeti. Biz çok memnun olduk."

- "Hiç kendimi böyle mutlu hissetmemiştim"