Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, müzisyen Can Tutuğ ile Saygın Tekergölü'nün sahne aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, ilçede eğitim alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı okul idarecileri ve öğretmenlere başarı diledi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Ankara'da düzenlenecek "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"na başvuruda bulunan öğretmenlerle bir araya geldi.

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