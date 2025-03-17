Kırklareli'nden kısa kısa
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Ankara'da düzenlenecek "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"na başvuruda bulunan öğretmenlerle bir araya geldi.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Ankara'da düzenlenecek "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"na başvuruda bulunan öğretmenlerle bir araya geldi.
Balaban, ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir'den öğretmenlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, ilçede eğitim alanındaki başarılı çalışmalarından dolayı okul idarecileri ve öğretmenlere başarı diledi.
- Film müzikleri konseri verildi
Pınarhisar'da film müzikleri konseri düzenlendi.
Pınarhisar Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konserde, müzisyen Can Tutuğ ile Saygın Tekergölü'nün sahne aldı.
Konserde, Yeşilçam sinemasının müzikleri seslendirildi.
Konserin ardından müzisyenlere çiçek takdim edildi.
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