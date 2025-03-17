Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazileriyle buluştu

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Babaeski ilçesinde şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile 1. Zırhlı Tugay Komutanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada orucunu açmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, bu ayda bol bol dua edilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.