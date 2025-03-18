Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 722 bin 629 oldu
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 722 bin 629'a ulaştı.
Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 722 bin 629'a ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, şubat 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.
Buna göre Türkiye'de şubat ayında 136 bin 810 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 167 bin 353, Edirne'de 197 bin 378, Tekirdağ'da ise 357 bin 898 oldu.
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