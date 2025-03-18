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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 722 bin 629 oldu

        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 722 bin 629'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:05 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:05
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        Trakya'da motorlu kara taşıt sayısı 722 bin 629 oldu
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        Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da motorlu kara taşıtı sayısı 722 bin 629'a ulaştı.

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Edirne Bölge Müdürlüğü, şubat 2025 itibariyle trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarıyla ilgili istatistik verilerini açıkladı.

        Buna göre Türkiye'de şubat ayında 136 bin 810 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

        Motorlu kara taşıtı sayısı Kırklareli'nde 167 bin 353, Edirne'de 197 bin 378, Tekirdağ'da ise 357 bin 898 oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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