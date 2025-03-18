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        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı

        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:14
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        CHP Kırklareli Milletvekili Gündoğdu'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı
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        CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Gündoğdu, mesajında, 110 yıl önce vatan topraklarını korumak ve bağımsızlığı savunmak için çok büyük ve önemli zaferin kazanıldığını belirtti.

        Çanakkale'de canlarını feda eden şehitlerin dünyada eşi benzeri olmayan mücadele sonucunda aziz milletin sarsılmaz iradesini tüm dünyaya gösterdiğini aktaran Gündoğdu, mesajınlar şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde verilen bu mücadele, milletimizin bağımsızlık yolundaki en önemli adımlarından biri olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan büyük bir zafer olarak tarihe geçmiştir. Çanakkale zaferleri tüm mazlum milletlere umut ışığı olmuş, ulusların özgürleşme mücadelesinin önünü açmış, tarihin akışını değiştirmiştir. 110 yıl önce 18 Mart'ta yaşananlar bugün tüm dünyaya örnek olmalıdır.

        Bugün dünyanın içine sürüklendiği savaş, terör ve insanlık dışı uygulamalar artık doğayı ve insanlığı tehdit etmektedir. Savaşlar, işgaller ve terör olayları insanlık dramını, acıları, gözyaşlarını büyütmüş aynı zamanda açlık ve yoksulluğu dünyaya yaymıştır. Çanakkale Deniz Zaferi'nin, 110'uncu yıl dönümünde gururla, onurla kutluyor; antiemperyalist mücadelenin ve bağımsızlığın meşalesini yakan, canları pahasına 'Çanakkale geçilmez' diyerek eşsiz kahramanlık destanını bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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