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        Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        İsrail'in Gazze'nin orta ve güney kesimini hedef alan saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 20:14 Güncelleme: 18.03.2025 - 20:27
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        Kırklareli'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'nin orta ve güney kesimini hedef alan saldırıları Kırklareli'nde protesto edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği koordinesinde Pınar Mahallesi Turist Caddesi'nde bir araya gelen grup, araç konvoyu oluşturdu.

        Filistin ve Türk bayrağı asılı araçlar, şehir merkezine tur attı.

        Genç İHH Kırklareli Başkanı Müslüm Karaca, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini söyledi.

        Bugüne kadar yapılan saldırılarda binlerce masum insanın şehit olduğunu ifade eden Karaca, 19 Ocak'ta varılan ateşkes anlaşmasını bozan İsrail'in saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

        Ateşkes süreci içerisinde Gazze'ye defalarca kez saldırı düzenlediğini aktaran Karaca, "Son olarak bu gece ateşkesi bozan apartheid rejimi, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını, sığındığı okulları ve sivillerin evlerini bombaladı. Saldırılarda, 400’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Sahur vaktinde, ateşkesi tek taraflı olarak bozarak kadın, çocuk ve sivillere saldıran siyonistler, barbarlığını ve zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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