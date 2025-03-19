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        Lüleburgaz'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı

        Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:06 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:23
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        Lüleburgaz'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Lüleburgaz ilçesinde polis ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 farklı noktada denetim yapıldı.

        Denetimlerde, 330 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

        Hız limiti ihlali, kask kullanmama, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, trafik işaretlerine uymama ve diğer nedenlerden 86 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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