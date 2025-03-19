Lüleburgaz'da polis ekipleri trafik denetimi yaptı

Hız limiti ihlali, kask kullanmama, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz araç kullanma, trafik işaretlerine uymama ve diğer nedenlerden 86 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

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