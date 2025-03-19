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        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:17
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        Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle buluştu
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı.

        Vali Turan, bir düğün salonunda düzenlenen programda, 110 yıl önce Türk milletinin yedi düvele karşı Çanakkale'de verdiği varoluş mücadelesinde kesin zafer elde edilerek "Çanakkale Geçilmez" sözünün tarihe bir destan olarak yazıldığını söyledi.

        Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış vatanın bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmayacağını ifade eden Turan, şehitlerin ve gazilerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

        Şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada orucunu açmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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