Kırklareli'nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi sayesinde daha hızlı yapılacak

Kırklareli'nde tarımsal analiz ve ölçümler yapay zeka teknolojisi ile daha hızlı yapılacak.

Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Enstitüsünce hazırlanan ve Trakya Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen kapsamında enstitü personeline yazılım eğitimi verildi.

Eğitimle tarımsal sulama, arazi ıslahı, bitki besleme, toprak ve tarımsal meteoroloji alanlarında veri analizi ve otomasyon süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi, yaptığı açıklamada eğitim ile teknik personelin yazılım yetkinliklerini arttırarak yapay zekanın daha etkin kullanılmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında programlama dili, veri analizi, otomasyon ve bilimsel hesaplamalar gibi birçok konunun anlatıldığını ifade eden Çebi, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Enstitünün çalışma alanlarında veri odaklı çalışmaların etkinliğini de arttıracaklarını dile getiren Çebi, şunları kaydetti:

"Modern teknolojilerin kullanımını da teşvik etmeyi hedefledik. Bu kapsamda tarımsal sulama, arazi ıslahı, bitki besleme, toprak ve tarımsal meteoroloji alanlarında veri analizi ve otomasyon süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini amaçladık.

Ayrıca enstitümüzün teknik kapasitesini güçlendirerek bilimsel çalışmalarda modern teknolojileri daha etkin kullanmak için benzer eğitim ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."