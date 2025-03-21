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        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşlarla iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 09:13
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        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı
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        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde Roman vatandaşlarla iftar yaptı.

        Vali Turan, Biz Bize Yeteriz Derneğince düzenlenen iftar programına katıldı.

        Derneğin aşevini gezen Turan, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Turan, programda yaptığı konuşmada, Roman vatandaşlar tarafından kurulan aşevinde hazırlanan 2 bin 500 kişilik yemeğin yaşlılara, dezavantajlı, ihtiyaç sahibi ve engelli vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

        Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı ramazan ayında kazanların ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kaynadığını belirten Turan, Roman vatandaşlara duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

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