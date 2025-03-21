Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı

        Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:14 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı
        ABONE OL

        Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler dans gösterisi sundu.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde etkinlik düzenledi.

        Etkinlikte Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi sundu.

        Öğrencilerin gösterisi izleyicilerin beğenisi kazandı.

        Gösterilerin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut öğrencileri tebrik etti.

        Vali Turan ile Bulut daha sonra down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Hesabı mahşere kaldı... Pera bebek kim vurduya gitti!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarıları!
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde fidanlar, down sendromlular için dikildi
        Kırklareli'nde fidanlar, down sendromlular için dikildi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        İtikafa girenler, ramazanın son günlerinde kendilerini ibadete adıyor
        İtikafa girenler, ramazanın son günlerinde kendilerini ibadete adıyor
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı
        Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çift tutuklandı