Kırklareli'nde down sendromlu öğrenciler farkındalık için sahneye çıktı

Vali Turan ile Bulut daha sonra down sendromlu öğrenciler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisini gezdi.

Gösterilerin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Belediye Başkanı Derya Bulut öğrencileri tebrik etti.

Etkinlikte Bilal Yapıcı Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim gören öğrenciler Trakya ve Karadeniz yörelerine ait dans gösterisi sundu.

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