Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı
Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Kırklareli'nde vatandaşlara fidan dağıtıldı.
Vali Uğur Turan, Orman Haftası dolayısıyla Ulu Camisinde teravih namazının ardından vatandaşlara fidan dağıttı.
Vatandaşlar fidan dağıtımına büyük ilgi gösterdi. 500 çam fidanı kısa sürede dağıtımı gerçekleştirildi.
Vali Turan, fidan dikmenin önemli olduğunu belirterek, her vatandaşın en az bir dikili ağacının olması gerektiğini söyledi.
Vatandaşların aldığı fidanları en kısa sürede toprakla buluşturmasını isteyen Turan, gelecek kuşaklara daha yeşil bir dünya bırakmak istediklerini vurguladı.
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