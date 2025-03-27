Kırklareli'nden kısa kısa
Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.
Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.
Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda, ilçe, belde ve köylerdeki sahipsiz hayvanların durum analizleri, mevcut hayvan bakım evlenin kapasitelerinin arttırılması, ilçede farklı bölgede doğal yaşam alanının oluşturulması, sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, hayvanların sahiplendirilmesi konuları görüşüldü.
- İlaçlama çalışması
Babaeski ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.
Babaeski Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.
Belediye Başkanı Fırat Yayla, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilçede ilaçlamaların yapıldığını belirtti.
Su birikintileri, foseptik çukurları, dere yatakları gibi alanların ilaçlandığını ifade eden Yayla, çalışmaların özellikle sinek ve larva üreme alanlarının yoğun olduğu bölgelerde yürütüldüğü bildirildi.
- Öğrenci buluşmaları etkinliği
Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, öğrenci buluşmaları kapsamında okul ziyaretlerine devam ediyor.
Akdemir, Arife Bekir Uğurlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret edip öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle bir süre zeka oyunları oynayan Akdemir, öğretmenlerin isteklerini dinledi.
Akdemir, okul idarecilerinden de eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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