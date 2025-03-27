Vize'de Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyonu toplantısı yapıldı.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban başkanlığında kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, ilçe, belde ve köylerdeki sahipsiz hayvanların durum analizleri, mevcut hayvan bakım evlenin kapasitelerinin arttırılması, ilçede farklı bölgede doğal yaşam alanının oluşturulması, sahipsiz hayvanların toplanması ve rehabilitasyonu, hayvanların sahiplendirilmesi konuları görüşüldü.

- İlaçlama çalışması

Babaeski ilçesinde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıldı.

Babaeski Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek popülasyonu önlemek amacıyla ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Belediye Başkanı Fırat Yayla, yaptığı yazılı açıklamada, sıcaklığa bağlı olarak haşere ve sineklerdeki artışı önlemek için ilçede ilaçlamaların yapıldığını belirtti.