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        Trakya'da bayram dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bayram tatili yoğunluğu nedeniyle trafik denetimleri artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 15:19 Güncelleme: 29.03.2025 - 15:19
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        Trakya'da bayram dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bayram tatili yoğunluğu nedeniyle trafik denetimleri artırıldı.

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle şehirler arası yollarda ve otogarlarda yoğunluk oluştu.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kara yollarında denetimlerini artırdı. Dron ile emniyet kemeri uygulaması yapan ekipler, araç ve sürücülerin evrakını kontrol etti.

        Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla otogar çıkışında otobüsleri durdurarak, takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

        Ekipler, denetimde yolcuların da emniyet kemerlerini kontrol etti. Sürücü ve yolculara, emniyet kemerinin önemini anlatan broşür dağıtıldı.

        Otobüs sürücüsü Emin Atkoşan, AA muhabirine, bu tür denetimlerin önemli olduğunu söyledi.

        Bayram dolayısıyla denetimlerin arttığını gözlemlediğini ifade eden Atkoşan, polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri de dron destekli denetim gerçekleştirdi.

        Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.

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