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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı

        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:44 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:44
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı
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        Kırklareli'nde jandarma ekipleri trafik denetiminde bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 19-28 Mart tarihlerinde trafik denetimi yapıldı.

        Denetimlerde, 21 bin 720 araç ve sürücü kontrol edildi.

        Hız ihlali, emniyet kemeri takmama, sürücü belgesiz, yük ve yolcu taşımacılığı yapıp takografı kullanılır şekilde bulundurmayan ve alkollü araç kullanma ile diğer nedenlerden 303 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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