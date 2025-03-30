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        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı:

        Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla "Nesiller Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:23
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        Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı:
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        Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla "Nesiller Buluşuyor" programı düzenlendi.

        Vali Uğur Turan, huzurevinde düzenlenen programda, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

        Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde idrak edildiğini ifade eden Turan, "Ramazan ayı rahmet ayı, ramazan ayı Kur'an ayı, ramazan ayı 11 ayın sultanı, ramazan ayı iftar ayı, sahur ayı, birlik ayı, dayanışma ayı, paylaşma ayı, arınma ayı, İslam da yeniden diriliş ayı. Saymakla bitmez ramazanın güzelliği." dedi.

        Her fırsatta huzurevine geldiğini belirten Turan, yaşlıların devlete emanet olduğunu kaydetti.

        Zamanın çok değerli olduğunu ve yaşlıların hayır duasının alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Bir fakirin, bir garibanın, bir insanın, bir mazlumun, bir naçarın, bir yetimin, bir öksüzün eğer gönlünü yapamıyorsanız ne kıymeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yüzden büyük. Dua aldığı için büyük bir devlet elhamdülillah. Dua almaya da devam ediyor, çünkü ecdadımızdan aldığımızı yerine getiriyoruz, onlardan aldığımız aşı yerine getiriyoruz, onlardan öğrendiklerimizi yerine getiriyoruz, gelecek kuşaklara.

        Aramızda sevgili yavrularımız var, ninelerinin yanındalar, amcalarıyla beraberler. Kolonya ikram ettiler, çikolata ikram ettiler, ellerimizi öptüler. Bizde onların o minicik ellerini, o güzel ellerini, güzel yanaklarını öptük. Teyzelerimizin hayır duasını bir kez daha aldık."

        Konuşmaların ardından Vali Turan, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, yaşlılar ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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