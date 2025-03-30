Kırklareli Valisi Turan, huzurevi sakinleri ve devlet korumasındaki çocuklarla bayramlaştı:

Kırklareli'nde, Ramazan Bayramı dolayısıyla "Nesiller Buluşuyor" programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, huzurevinde düzenlenen programda, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü içerisinde idrak edildiğini ifade eden Turan, "Ramazan ayı rahmet ayı, ramazan ayı Kur'an ayı, ramazan ayı 11 ayın sultanı, ramazan ayı iftar ayı, sahur ayı, birlik ayı, dayanışma ayı, paylaşma ayı, arınma ayı, İslam da yeniden diriliş ayı. Saymakla bitmez ramazanın güzelliği." dedi.

Her fırsatta huzurevine geldiğini belirten Turan, yaşlıların devlete emanet olduğunu kaydetti.

Zamanın çok değerli olduğunu ve yaşlıların hayır duasının alınmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bir fakirin, bir garibanın, bir insanın, bir mazlumun, bir naçarın, bir yetimin, bir öksüzün eğer gönlünü yapamıyorsanız ne kıymeti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti o yüzden büyük. Dua aldığı için büyük bir devlet elhamdülillah. Dua almaya da devam ediyor, çünkü ecdadımızdan aldığımızı yerine getiriyoruz, onlardan aldığımız aşı yerine getiriyoruz, onlardan öğrendiklerimizi yerine getiriyoruz, gelecek kuşaklara.