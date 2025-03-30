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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

        Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 14:58 Güncelleme: 30.03.2025 - 14:58
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        Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
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        Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

        Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

        Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla sürecek sağanağın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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